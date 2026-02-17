Fiamme al centro islamico durante i preparativi per il Ramadan

Un gazebo esterno distrutto dal fuoco, indagano vigili del fuoco e Digos

Un incendio si è verificato al Centro islamico di via Portogallo a Rimini dove durante la scorsa notte il fuoco ha completamente distrutto un gazebo esterno alla struttura che è in via di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fioco di Rimini che al momento non si sbilanciano sulle cause dell'incendio su cui sta indagando la Digos della Questura di Rimini. Come riferisce Ansa, sul posto appena l'incendio è stato domato è intervenuta la polizia scientifica e al momento non vi sarebbero tracce di un innesco doloso.

La polizia sta vagliando anche le telecamere di sorveglianza presenti in zona perché non si trascura alcuna pista. I responsabili del centro islamico hanno spiegato a vigili del fuoco e polizia che, visto l'inizio del Ramadan, durante la serata avevano attivato un sistema di riscaldamento nell'area del gazebo per preparare l'ambiente alla preghiera. Una ipotesi al vaglio è che dal macchinario possa essere partita una scintilla. L'incendio ha distrutto il gazebo esterno ma non avrebbe intaccato l'area in cui sono conservati i libri e il Corano all'interno dello stabile.