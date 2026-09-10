Fiamme dal quadro elettrico, due operai feriti a Poggio Torriana

Paura alla Myo: un operaio è stato portato al Bufalini con ustioni a mani e volto, un secondo ferito è stato trasferito all'Infermi

Erano da poco passate le 10 di giovedì quando all'interno della Myo di Poggio Torriana è scattato l'allarme. In azienda, dove si producono e distribuiscono articoli di cancelleria e forniture per ufficio, una fiammata partita da un quadro elettrico ha investito due operai che si trovavano al lavoro.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. A rimanere feriti sono stati due uomini di 39 e 36 anni. Il più grave è un lavoratore di una ditta esterna, impegnato in un intervento di manutenzione. La fiammata lo ha colpito alle mani e al volto, provocandogli ustioni che hanno richiesto il trasferimento al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Per raggiungerlo è stata attivata anche l'eliambulanza, arrivata da Ravenna. Le sue condizioni sono considerate serie, anche se non risulta in pericolo di vita. L'altro operaio coinvolto nell'incidente lavora invece direttamente per l'azienda. Ha riportato ustioni al cuoio capelluto ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Infermi di Rimini per le cure necessarie.

Sul posto, insieme al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, chiamati a verificare la situazione all'interno dello stabilimento e a mettere in sicurezza l'area interessata. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi iniziale è quella di un cortocircuito che avrebbe interessato il quadro elettrico, causando la fiammata. Saranno però gli accertamenti a stabilire con precisione cosa sia successo e quali siano state le cause dell'incidente.