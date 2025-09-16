Altarimini

Fiamme in appartamento al terzo piano a San Mauro Pascoli, evacuato il palazzo

’incendio nella notte ha costretto i residenti a lasciare le case: rientrati quasi tutti salvo la famiglia coinvolta

A cura di Grazia Antonioli Redazione
16 settembre 2025 09:42
Fiamme in appartamento al terzo piano a San Mauro Pascoli, evacuato il palazzo - Vigili del fuoco in azione (repertorio)
San Mauro Pascoli
Cronaca
Quattro persone sono state portate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo, in conseguenza di un incendio scoppiato nella notte a San Mauro Pascoli in un condominio. Lo riporta Ansa. Sono intervenute, intorno alle 3.30, diverse squadre dei vigili del fuoco, con autopompa e autoscale. Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto al terzo piano.

Il palazzo è stato evacuato per precauzione, ma i residenti sono poi rientrati nelle loro abitazioni, ad eccezione della famiglia dell'appartamento andato a fuoco. Sul posto anche due ambulanze e i carabinieri.

