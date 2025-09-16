Fiamme in appartamento al terzo piano a San Mauro Pascoli, evacuato il palazzo

’incendio nella notte ha costretto i residenti a lasciare le case: rientrati quasi tutti salvo la famiglia coinvolta

Quattro persone sono state portate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo, in conseguenza di un incendio scoppiato nella notte a San Mauro Pascoli in un condominio. Lo riporta Ansa. Sono intervenute, intorno alle 3.30, diverse squadre dei vigili del fuoco, con autopompa e autoscale. Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto al terzo piano.

Il palazzo è stato evacuato per precauzione, ma i residenti sono poi rientrati nelle loro abitazioni, ad eccezione della famiglia dell'appartamento andato a fuoco. Sul posto anche due ambulanze e i carabinieri.