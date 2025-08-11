Fiamme sul traghetto, paura nel Golfo di Napoli

Motori in avaria e rimorchiatori in azione: nessun ferito tra i 155 passeggeri

Paura ma nessun ferito per i 155 passeggeri di un traghetto della Tirrenia, partito da Palermo e diretto a Napoli, a causa di un principio di incendio scoppiato nella sala macchine mentre l’imbarcazione si trovava al largo di Capri, a circa quindici miglia dal porto partenopeo.

L’incendio, che ha causato l’avaria dei motori, è stato immediatamente affrontato dall’equipaggio, che è riuscito a domare le fiamme evitando conseguenze più gravi. Nel frattempo, il comandante ha lanciato il mayday, richiedendo assistenza.

Due rimorchiatori sono partiti da Napoli e hanno raggiunto il traghetto, agganciandolo e trainandolo verso il porto, dove l’arrivo è avvenuto nella notte. Non si è reso necessario evacuare i passeggeri, che sono rimasti a bordo fino all’attracco in sicurezza.

Le autorità marittime stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali danni alla nave.