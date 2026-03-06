Fiera, boom di presenze per Key: l'expo chiude con il +10% di presenze

Risultati sopra le attese per la manifestazione sulla transizione energetica a Rimini

Key, the Energy Transition Expo, l'evento sulla transizione energetica di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo, organizzato da Ieg (Italian Exhibition Group), si è concluso oggi (6 marzo) alla Fiera di Rimini, con risultati superiori alle attese. Le presenze totali sono cresciute del 10%, con quelle estere in aumento del 9% e una forte presenza di investitori. Su 125mila metri quadrati lordi di superficie espositiva e 24 padiglioni, hanno esposto oltre 1.000 brand, di cui 320 internazionali, con prodotti, soluzioni e tecnologie più innovative nei sette settori della transizione energetica. Presenti 530 hosted buyer e delegazioni da 59 Paesi e 412 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Nell'ambito della manifestazione si sono tenuti 160 convegni. Fra i temi affrontati, l'importanza dell'efficienza energetica per la decarbonizzazione, lo storage e l'uso dell'Intelligenza Artificiale per ottimizzare le reti elettriche, prevedere la produzione di energia da fonti rinnovabili e gestire flussi energetici in tempo reale. Tra le richieste emerse all'expo da associazioni e industrie, c'è la necessità di aumentare la flessibilità della rete e di adottare regole certe che favoriscano investimenti e competitività per la transizione energetica. Grande attenzione è stata data al tema della finanza, ai nuovi modelli finanziari e di investimento e ai capitali per la realizzazione dei progetti rinnovabili e agli strumenti innovativi per controllare i costi dell'energia, come nuove forme di finanziamento, green bond, obbligazioni per progetti sostenibili e modelli partecipativi che coinvolgono cittadini, imprese e comunità.