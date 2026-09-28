Fiera del Tartufo Bianco di Pergola 2026: la 29ª edizione diventa internazionale

Il 4, 11 e 18 ottobre torna la Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola: tartufo, gastronomia, vino, cultura e spettacoli, con ospiti da Germania e Francia

Tre domeniche per celebrare il tartufo bianco, raccontare un territorio e aprire nuove relazioni in Europa. La Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola raggiunge la ventinovesima edizione e, alla vigilia del traguardo dei trent’anni, sceglie di allargare i propri confini e diventa Internazionale.

Il 4, 11 e 18 ottobre la città sarà attraversata da due chilometri di espositori, produttori e artigiani, con un programma che unisce gastronomia, cultura, turismo, spettacolo e approfondimento.

Le novità

La novità centrale è la dimensione internazionale. Gernsbach, città tedesca legata da uno storico gemellaggio a Pergola, sarà presente con un proprio spazio e con i prodotti tipici della Foresta Nera. Dalla Francia arriverà Château-Thierry, nel cuore della valle della Marna e della regione dello Champagne, città natale del favolista Jean de La Fontaine. La sua partecipazione avvia un percorso di collaborazione che usa la gastronomia per avvicinare comunità e territori.

Da questo incontro nasce il dialogo più suggestivo dell’edizione: quello tra il tartufo bianco e lo Champagne. Due prodotti profondamente legati al luogo d’origine, capaci di trasformare un nome geografico in un’identità conosciuta nel mondo. La cerca e cavatura del tartufo in Italia è iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale UNESCO; le colline, le Maison e le cantine della Champagne sono patrimonio mondiale. Pergola propone così un confronto tra comunità che custodiscono un sapere e lo trasformano in valore culturale, turistico ed economico.

Nel loggiato del Comune nascerà la nuova area Food & Wine Experience, con Enoteca, degustazioni e Accademia dei Sapori. Accanto alla Casa del Tartufo e al ristorante troveranno spazio cooking show, incontri sul clima, aperitivi, concerti, DJ set e attività per i bambini.

Torna un grande chef nella Piazza del Gusto con il menù firmato da Daniele Patti del ristorante di Pesaro, Lo Scudiero.

La Fiera sarà anche un’occasione per scoprire Pergola con il treno storico delle Marche in partenza da Ancona, il Museo dei Bronzi dorati, aperto con orario continuato dalle ore 10 alle 19, le chiese e i palazzi del Centro storico.

Una Fiera sempre più internazionale

Gernsbach, città tedesca legata a Pergola da uno storico gemellaggio, sarà presente domenica 11 ottobre con uno spazio dedicato ai sapori e ai prodotti tipici della Foresta Nera. Dalla Francia arriverà Château-Thierry, città della valle della Marna immersa nei vigneti della denominazione Champagne e luogo natale di Jean de La Fontaine. Domenica 18 ottobre l’incontro “Pergola incontra Château-Thierry” aprirà una nuova relazione culturale ed enogastronomica, culminando alle ore 16 nello scambio simbolico tra un magnum di Champagne e il tartufo bianco.

Il filo comune è il territorio: la capacità di un prodotto di diventare identità di un luogo. La cerca e cavatura del tartufo in Italia è iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale UNESCO; le colline, le Maison e le cantine della Champagne sono patrimonio mondiale. Da questo confronto nasce l’incontro fra il Bianco Pregiato di Pergola e lo Champagne Pannier, sviluppato con Premium Wine Selection e AT Wines. Nella nuova enoteca saranno rappresentati, oltre alle Marche e allo champagne, vini da Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Austria oltre ai distillati da Scozia e Norvegia.

Casa del Tartufo Accademia dei Sapori ed Enoteca

Ogni domenica, dalle ore 10, apriranno gli stand, la Casa del Tartufo, l’Accademia dei Sapori e la nuova Enoteca. Lo spazio enologico proporrà degustazioni, mescita, vendita, incontri e una masterclass alle ore 18 dedicata allo Champagne e al suo abbinamento con il tartufo bianco. A guidarla sarà Mosè Ambrosi, ambassador di Champagne Pannier in Italia. Alle ore 17 l’Enoteca ospiterà l’aperitivo con Champagne e tartufo e il DJ set curato da AT Wines. Alle ore 16 l’Accademia dei Sapori allargherà lo sguardo al futuro del vino e dei prodotti premium italiani: domenica 4 ottobre interverrà Camillo Bernabei, tra i principali distributori italiani del settore enologico; domenica 11 ottobre sarà la volta di Edoardo Freddi, CEO di una delle maggiori realtà italiane dedicate all’export del vino nel mondo; domenica 18 ottobre il confronto fra Pergola e Château-Thierry diventerà il “gemellaggio del gusto”.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Diego Sabatucci Sindaco di Pergola

Cambiamento climatico, tartuficoltura, innovazione e mondo dei funghi

La Fiera affronterà anche le sfide che attendono il tartufo e i suoi territori. Domenica 4 ottobre alle ore 11.30 Francesco Broccolo, autore Rizzoli, influencer e divulgatore, presenterà “Il tartufo NON è una pianta stronza e si può coltivare”, un racconto ironico e competente sul rapporto fra tartufo, piante e cambiamento climatico. Domenica 11 ottobre, sempre alle 11.30, l’incontro “Destinazione futuro: innovazione e tutela del tartufo bianco” riunirà Renato Frontini, presidente di AMAP, e Cristiano Peroni, agronomo esperto di tartuficoltura. Sabato 17 ottobre alle ore 18 Andrea Daprà, intervistato da Villiam Breveglieri, condurrà il pubblico dentro la biomimesi comportamentale, per scoprire nei funghi strategie di adattamento e sopravvivenza più efficienti delle nostre.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Francesco Broccolo agrodivulgatore

Tre cooking show, star dei social e il ristorante della Fiera

Alle ore 14.30 di ogni domenica l’Accademia dei Sapori accenderà la cucina dal vivo. Il 4 ottobre Andrea Giuseppucci, cuoco marchigiano e star dei social, presenterà “Tra mare e monti”. L’11 ottobre Elisa Venturi, volto di “Elisa Cuore Cucina e Chiacchiere”, reinterpreterà il tartufo bianco insieme al pesce in “Il tartufo incontra il mare”. Il 18 ottobre le Cesarine porteranno sul palco sfoglia, tortellini e memoria delle cucine di casa.

Dalle ore 12.30 si potrà pranzare nei ristoranti del centro storico e nella Piazza del Gusto, dove sarà servito il menu firmato dallo chef Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero. La proposta da 35 euro comprenderà anche il biglietto per la visita al Museo dei Bronzi dorati da Cartoceto, l’unico gruppo equestre in bronzo dorato di età romana giunto fino a noi.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Enrico Rossi Vice Presidente regione Marche

Pergola da scoprire e tanto sport

La Fiera sarà anche un invito a vivere la città. Ogni domenica dalle ore 11 “I Viaggiatori” della Pro Loco Pergola accompagneranno l’apertura di chiese e palazzi storici. Domenica 4 ottobre, in occasione della prima Giornata dei Teatri Storici delle Marche, il Teatro comunale Angel dal Foco sarà visitabile gratuitamente dalle ore 15 alle 18.30. L’appuntamento celebra la recente iscrizione del “Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra il XVIII e il XIX secolo” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Domenica 11 ottobre le Giornate FAI d’Autunno proporranno visite e aperture straordinarie dalle ore 9, a cura del Gruppo FAI Pergola-Valcesano.

Lo sport aprirà la prima e l’ultima domenica: il 4 ottobre alle ore 9.15 tornerà la Camminata Rosa, giunta alla sesta edizione, mentre il 18 ottobre alle ore 9 partirà “enJOY Gravel Ride Pergola”, pedalata non competitiva sulle tracce del Tartufo Bianco Pregiato, aperta a gravel, mountain bike ed e-bike.

Una Fiera per tutta la famiglia

Dalle ore 10 di ogni domenica La Pandolfaccia sarà protagonista de L’angolo del divertimento con i suoi giochi in legno per bambini: sarà un'occasione speciale per riscoprire il piacere del gioco di una volta e condividere momenti di spensieratezza in famiglia tra una degustazione e l'altra. Il 4 ottobre la Banda cittadina “A. Escobar” attraverserà le vie della città a partire dalle ore 10.30. Il percorso della Fiera darà spazio anche alle produzioni locali, all’artigianato e all’hobbistica, con proposte pensate per pubblici e possibilità di spesa differenti.

Tre domeniche di musica

Ogni giornata si chiuderà alle ore 18 nell’Area Spettacoli. Domenica 4 ottobre Neja sarà special guest di “Magika 90”, lo show dedicato ai grandi successi degli anni Novanta. L’11 ottobre Stefano Ligi e la sua band porteranno a Pergola “Vita Tour”, un viaggio nella canzone d’autore italiana. Il 18 ottobre i Maggese renderanno omaggio a Cesare Cremonini.

Informazioni

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola: domeniche 4, 11 e 18 ottobre 2026. Apertura degli stand alle ore 10. Tutti gli appuntamenti sono riportati nel programma ufficiale; eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sui canali della Città di Pergola e della manifestazione.

La Fiera è organizzata dalla Città di Pergola con il contributo della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo e di ETS Engineering S.p.A., in collaborazione con Fondazione FS italiane, AMAP - Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”, CIA Confederazione Italiana Agricoltori, Premium Wine Selection e AT Wines, con la partecipazione del Ministero del Turismo, Enit, ATIM, Confcommercio Marche Nord Pesaro e Urbino, Associazione nazionale Città del Tartufo, I Borghi più belli d’Italia.