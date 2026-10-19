Fiera del Tartufo di Pergola, edizione record con 45mila presenze. Bagno di folla per Bruno Barbieri

La 29esima edizione chiude dopo tre domeniche di ristoranti pieni, appuntamenti sold out e degustazioni

Quarantacinquemila presenze complessive: la 29esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola chiude un’edizione da record. Tre domeniche nelle quali la città è stata attraversata da visitatori provenienti da tutte le Marche e da fuori regione, con ristoranti pieni, appuntamenti sold out e una partecipazione diffusa lungo gli oltre due chilometri della manifestazione.

A caratterizzare la giornata conclusiva è stato l’arrivo di Bruno Barbieri, accolto da un autentico bagno di folla. Lo chef è stato protagonista dell’incontro all’Accademia dei Sapori, presentato dal giornalista Francesco Capozza de Il Tempo, e successivamente ha incontrato il pubblico nell’Antica Barbieria di Paolo Fadelli, firmando le copie del suo libro Controluce.

Un appuntamento fuori dagli schemi, capace di portare uno dei protagonisti più conosciuti della cucina italiana dentro un luogo quotidiano della città e di accorciare la distanza tra l’ospite e le persone. Il successo dell’ultima domenica completa il percorso di una Fiera che ha saputo affiancare alla qualità del Tartufo Bianco Pregiato un programma di spettacoli, degustazioni, cooking show, incontri culturali e confronti dedicati al futuro dell’agricoltura, del vino e delle aree interne.

«Le 45.000 presenze raccontano una Fiera che è cresciuta non soltanto nei numeri, ma nella capacità di costruire un’identità riconoscibile – sottolinea il sindaco Diego Sabatucci –. Pergola ha dimostrato che una piccola città può diventare un punto di riferimento regionale e nazionale quando sa valorizzare le proprie specificità e trasformarle in esperienza, cultura e futuro».

«Il successo di quest’anno ci impone di alzare ancora l’asticella – afferma il vicesindaco e assessore al turismo, onorevole Antonio Baldelli –. Nel 2027 la Fiera durerà di più e presenterà importanti novità. Vogliamo trasformare Pergola in un laboratorio permanente sul tartufo, attivo durante tutto l’anno e non soltanto nel mese della manifestazione».

Un ruolo centrale sarà affidato al nuovo polo tecnologico-culturale, destinato a diventare il luogo nel quale sviluppare le idee emerse durante la Fiera: innovazione nella tartuficoltura, gestione del bosco, adattamento climatico, promozione turistica, formazione e collaborazione tra istituzioni, università e imprese.

Il profumo diventerà uno degli elementi centrali del brand “Pergola, The Unexpected Marche”: un segno immediatamente riconoscibile, capace di unire tartufo, territorio, memoria e sorpresa.

«Vogliamo fare del particolare il nostro segno di internazionalità – prosegue Antonio Baldelli –. Pergola non deve imitare altri territori, ma partire da ciò che la rende unica. Il tartufo, i Bronzi dorati, il paesaggio e la qualità delle relazioni costruite in questi anni sono gli strumenti con i quali possiamo dialogare con l’Italia e con l’Europa».

La presenza alla Fiera di una delegazione di Muzzana del Turgnano e il rapporto con gli amici francesi di Château-Thierry confermano la volontà di costruire una rete tra territori diversi, uniti dalla qualità dei propri prodotti, dalla cura del paesaggio e dalla capacità di trasformare le identità locali in occasioni di sviluppo.

A chiudere simbolicamente la manifestazione è stato il videomessaggio inviato dagli amici francesi, già ospiti di Pergola, con l’auspicio di proseguire la collaborazione e l’invito a ricambiare presto la visita in Francia. L’edizione da record si conclude con l’immagine dello scambio dei doni tra Pergola e Château-Thierry, oggi rappresentata da Luigi Piacentini: il simbolo di un’amicizia che diventa progetto e di una Fiera che, partendo dal Tartufo Bianco Pregiato donato alla Francia dal vicepresidente della regione Marche con delega all’agricoltura Enrico Rossi, costruisce un ponte ideale verso l’Europa.

Dalla Casa del Tartufo all’Accademia dei Sapori, dalla nuova Enoteca alla Scuola di Champagne, fino agli incontri nei portici e nelle attività del centro storico, Pergola ha offerto un modello di manifestazione capace di coinvolgere l’intera comunità.

La Fiera si chiude così con un messaggio preciso: la collina, le sue produzioni e le persone che la abitano possono essere il cuore di un nuovo modello di sviluppo delle Marche.