Fiera del Tartufo di Pergola, il bianco incontra lo Champagne

Nelle domeniche 4, 11 e 18 ottobre il loggiato del Comune ospita una nuova Enoteca con degustazioni, incontri e masterclass dedicate al vino

Il tartufo bianco incontra lo Champagne e la Fiera di Pergola inaugura uno spazio interamente dedicato alla cultura del vino. Nelle domeniche 4, 11 e 18 ottobre il loggiato del Comune ospiterà la nuova Enoteca, curata da AT Wines, realtà marchigiana premiata nel 2025 come Miglior Enoteca d’Italia agli Oscar del Vino della Fondazione Italiana Sommelier: un luogo aperto fin dalle ore 10 per mescita, vendita e degustazioni, destinato a trasformarsi ogni pomeriggio in una vera Scuola di Champagne.

La novità più suggestiva sarà l’incontro con lo Champagne della Maison Pannier, nato dall’intuizione di Luigi Piacentini e della sua Premium Wine Selection. La presenza francese si inserisce nel rapporto avviato con Château-Thierry e racconta la stessa idea che guida la Fiera: partire da una terra precisa per costruire un’identità capace di parlare al mondo.

Alle ore 16 di ogni domenica l’Accademia dei Sapori ospiterà gli incontri dedicati al vino: il 4 ottobre l’appuntamento sarà con Camillo Bernabei, tra i principali distributori italiani del settore enologico, sul futuro dei vini italiani; l’11 ottobre parteciperà Edoardo Freddi, CEO di una delle più importanti realtà italiane nell’export del vino, sullo stesso tema; il 18 ottobre l’incontro sarà dedicato al gemellaggio enogastronomico tra Pergola e Château-Thierry e culminerà nello scambio simbolico tra una magnum e il tartufo bianco. Alle ore 18 di ogni domenica Mosè Ambrosi guiderà invece la masterclass dedicata allo Champagne, con un percorso su territori, vitigni, stili e abbinamenti. Partecipazione su prenotazione: la masterclass ha un costo di 35 euro ed è riservata ad un massimo di 25 persone. È possibile prenotare direttamente in loco oppure via mail scrivendo a [email protected]; il pagamento sarà effettuato sul posto.

Accanto agli Champagne ed a vini marchigiane, saranno presentate etichette provenienti da sei regioni italiane e da diversi Paesi. Saranno presenti vini da Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Austria, fino ai distillati d’eccellenza di Scozia e Norvegia, per una selezione complessiva proveniente da sette Paesi.

Dalle ore 17 il loggiato diventerà l’area dell’aperitivo, con la proposta di abbinamento Champagne e tartufo e il DJ set.

Il programma di domenica 4 ottobre

● Ore 9.15 – Camminata Rosa, sesta edizione. Ritrovo e iscrizioni in piazza Battisti.

Info: 348 3269339.

● Ore 10 - Apertura della Fiera, della Casa del Tartufo, dell’Enoteca e dello spazio per bambini in piazza Leopardi.

● Dalle ore 10 - L’angolo del divertimento, giochi in legno per bambini a cura de La Pandolfaccia

● Ore 10.30 - Musica per le vie della città con la Banda cittadina A. Escobar.

● Ore 11 - Apertura di chiese e palazzi storici con I Viaggiatori della Pro Loco.

● Ore 11.30 - Francesco Broccolo presenta l’incontro “Il tartufo NON è una pianta stronza e si può coltivare”, sul rapporto tra tartufo, piante e cambiamento climatico.

● Ore 12.30 - Pranzo della Fiera curato da Lo Scudiero di Pesaro.

● Ore 14.30 - La star marchigiana dei social, Andrea Giuseppucci, apre i cooking show della Fiera con “Tra mare e monti”.

● Ore 15 - Prima Giornata dei Teatri Storici delle Marche. Visite al Teatro comunale di Pergola Angel dal Foco fino alle 18.30,

● Ore 16 - Accademia dei Sapori con Camillo Bernabei: “Il futuro dei vini italiani”. Partecipazione è libera fino a esaurimento posti.

● Ore 17 - Champagne & Tartufo Happy Hour sotto il portico del Comune e DJ set

● Ore 18 - Neja special guest in Magika 90, il format dedicato ai grandi successi degli anni Novanta, in piazza Fulvi;

● Ore 18 - Enoteca: masterclass di Champagne con Mosè Ambrosi, ambassador di Champagne Pannier in Italia.

Per raggiungere la Fiera sarà attivo anche il treno storico delle Marche da Ancona, con partenza alle ore 9.35, fermate a Fabriano alle 11.02 e Sassoferrato alle 11.32, e arrivo a Pergola alle 12.04. Il viaggio di ritorno partirà da Pergola alle 19, con arrivo ad Ancona alle 21.25. Prenotazioni al numero 071.9945580 - www.crilumaviaggi.com.

Il Museo dei Bronzi dorati sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00). Informazioni e biglietti: 0721.734090 - www.bronzidorati.com

Promotori e partner

La Fiera è organizzata dalla Città di Pergola con il contributo della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, il sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo e di ETS Engineering S.p.A., in collaborazione con Fondazione FS Italiane, AMAP – Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”, CIA Confederazione Italiana Agricoltori, Premium Wine Selection e AT Wines, con la partecipazione del Ministero del Turismo, Enit, ATIM, Confcommercio Pesaro e Urbino, Associazione Nazionale Città del Tartufo, I Borghi più belli d’Italia.