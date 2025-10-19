Fiera del tartufo Sant'Agata Feltria: code che partono da Campiano

Altarimini

A cura di Michela Alessi Redazione
19 ottobre 2025 11:59
Sant Agata Feltria
Le Vostre Segnalazioni
Oggi, domenica 19 ottobre, in occasione della Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant'Agata Feltria, molte persone si stanno dirigendo verso il borgo causando lunghe code. Il traffico risulta particolarmente intenso sulla via Sarsinate, con una fila di auto che parte da Campiano di Talamello. La segnalazione arriva da un lettore di altarimini.it

