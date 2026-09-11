FierAvicola torna a Rimini: nel 2027 l’avicoltura guarda ai mercati internazionali

Dal 20 al 22 aprile al Rimini Expo Centre, in concomitanza con Macfrut. Al via dalla Costa d’Avorio la promozione estera della manifestazione dedicata alla filiera avicola

FierAvicola, brand di proprietà di Italian Exhibition Group (IEG) e manifestazione organizzata da Cesena Fiera, torna al Rimini Expo Centre dal 20 al 22 aprile 2027, in concomitanza con Macfrut.

FierAvicola, l’unica manifestazione italiana interamente dedicata all’avicoltura, si prepara a una nuova edizione con un forte orientamento internazionale e con un programma dedicato ai principali temi che stanno trasformando la filiera.

Innovazione e sostenibilità, benessere animale, produzione e trasformazione, tecnologie e servizi, economia circolare e opportunità di mercato saranno al centro della manifestazione, insieme a contenuti scientifici, incontri istituzionali e momenti di confronto sulle evoluzioni del settore, anche sotto il profilo normativo.

La missione in Costa D'Avorio

La promozione internazionale di FierAvicola 2027 è partita dalla Costa d’Avorio, con una missione svoltasi dal 7 al 9 settembre. L’iniziativa, organizzata da Cesena Fiera in collaborazione con ICE e Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio e con il patrocinio di MIRAH (Ministère de Ressources Animales et Halieutiques) e IPRAVI (Interprofession des Acteurs de la Filière Avicole de Cote D’Ivoire), ha previsto una presentazione ufficiale della manifestazione ad Abidjan e visite a realtà produttive locali.

La giornata di presentazione si è aperta con l’intervento di Alessandro Gerbino, direttore dell’ufficio ICE competente per la Costa d’Avorio. Sono quindi intervenuti l’Ambasciatrice d’Italia S.E. Roberta Di Lecce, il Ministro ivoriano delle Risorse Animali e della Pesca S.E.M. Sidi Tiemoko Toure e i presidenti delle associazioni interprofessionali dell’avicoltura di Costa d’Avorio e Guinea.

Focus su internazionalizzazione ed incontri B2B

Le novità di FierAvicola 2027 sono state illustrate da Erica Troiani per l’Ufficio estero della manifestazione, e da Michele Lanzoni, consulente per il progetto di internazionalizzazione. Le aziende italiane partecipanti alla missione hanno potuto presentarsi a una platea di operatori avicoli provenienti da diversi Paesi dell’Africa Occidentale e incontrare buyer e potenziali clienti nel corso di sessioni dedicate al B2B.

La tappa in Costa d’Avorio apre così il percorso di promozione estera verso FierAvicola 2027, con l’obiettivo di rafforzare il profilo internazionale della manifestazione e creare nuove occasioni di relazione tra imprese, istituzioni e operatori della filiera avicola.