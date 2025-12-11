Fiere, dal 12 al 14 aprile torna Mir a Rimini: audio, luci, video e innovazione tecnologica

Il topic principale sarà l'Intelligenza Artificiale

Torna a Rimini dal 12 al 14 aprile la nona edizione di Mir - Multimedia Integration Expo, la fiera italiana dedicata all'integrazione multimediale. Un particolare all'innovazione per audio, luci e video. L'edizione 2026, spiegano da Ieg-Italian Exhibition Group, società di gestione delle fiera di Rimini e organizzatrice della manifestazione punta sull'intelligenza artificiale e sul design immersivo come temi centrali.

Tra gli appuntamenti in programma, il convegno "Human After All?" metterà a confronto professionisti e sistemi di Intelligenza Artificiale avanzati per discutere come uomo e macchina ridefiniscono la creatività contemporanea. In collaborazione con Soiel International, l'incontro "Design immersivo: architettura, luce e tecnologie per nuovi luoghi di relazione" mostrerà invece come suono, luce e interattività trasformano gli spazi.

La fiera si articola in tre aree. Live You Play è dedicata ad audio, video e luci con prove pratiche delle tecnologie: include Sound Power, zona outdoor per alta pressione sonora, e le Immersive Room per dimostrazioni di audio spaziale.

Confermate lezioni e convegni per lighting designer, fonici e rigger. Mir Club, alla quarta edizione, è lo spazio per Dj e appassionati di club culture, nato con Dj Mag Italia. Infine System Integration, realizzata con Siec - Systems Integration Experience Community, presenta soluzioni integrate per audio, video e controllo con dimostrazioni operative e confronto tra integratori e progettisti.