Figlia a processo per stalking e violenze: chiesti 5 anni di carcere

La vittima si costituisce parte civile e chiede 30mila euro di risarcimento

Una donna di 41 anni è a processo a Rimini per stalking, rapina aggravata, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver perseguitato la madre 71enne con richieste insistenti di denaro, minacce e aggressioni, anche fisiche - Lo riporta il Corriere Romagna - In un episodio del febbraio 2024, avrebbe persino tolto le chiavi dal blocco dell’auto in corsa e colpito la madre alla mano. Difesa d’ufficio dall’avvocato Massimiliano Cornacchia, non si è mai presentata in aula. La Procura, con il pm Annadomenica Gallucci, ha chiesto una condanna a 5 anni. La madre, assistita dall’avvocata Leanne Arceci, si è costituita parte civile e ha chiesto un risarcimento di 30mila euro. Sentenza attesa per il 23 ottobre.