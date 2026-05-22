Filippo Graziani torna con “Povero Me”, il nuovo singolo che anticipa l’album

“Povero Me” è il nuovo singolo da oggi venerdì 22 maggio su tutte le piattaforme digitali

“Povero Me” è il nuovo singolo di Filippo Graziani e il primo estratto dal suo prossimo album di inediti, in uscita per INRI Records. Il brano è disponibile QUI, in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 22 maggio. Il disco, in uscita in autunno, segna il ritorno dell’artista con un progetto interamente composto da nuove canzoni, a quasi dieci anni da Sala Giochi, il precedente lavoro di inediti pubblicato nel 2017. “Povero Me”, che vede alla produzione artistica lo stesso Filippo Graziani con Marco Battistini, racconta fughe dalla realtà, desiderio e una passione travolgente che prende forma soprattutto nella testa: un sentimento immaginato, inseguito, vissuto tra slancio, ironia e malinconia. Dal punto di vista musicale, “Povero Me” anticipa l’approccio “artigianale” che attraverserà tutto il nuovo disco: un lavoro diretto, essenziale, completamente materico, costruito sul suono reale e tangibile degli strumenti senza effetti superflui e orpelli. Al centro ci sono le chitarre, la sezione ritmica, la voce e la vibrazione tattile dello strumento, resa palpabile anche attraverso la coesione della band, che restituisce al brano un carattere caldo e vivo. La canzone apre una nuova fase della scrittura di Filippo Graziani e guarda alla storia musicale della sua famiglia intrecciando la forza narrativa della canzone d’autore con quelle influenze rock-folk di matrice americana anni Settanta che hanno segnato anche l’immaginario artistico del padre Ivan Graziani. Negli ultimi anni Filippo Graziani ha consolidato il proprio percorso artistico dimostrando una forte identità da performer, arrangiatore e autore. Attraverso i progetti dedicati al padre Ivan, ha interiorizzato una musicalità e un tratto sonoro che oggi diventano parte viva del suo linguaggio personale. Il nuovo disco nasce anche da questa consapevolezza: raccogliere un’eredità importante senza limitarsi a celebrarla, ma trasformandola in una nuova direzione, capace di seguirne le orme e al tempo stesso affermare una voce autonoma.