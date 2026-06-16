Filippo Malatesta omaggia Bennato: domani sera lo show “La Fata” a Sgr Live

Mercoledì sera all’arena Francesca da Rimini il tributo a Bennato di Filippo Malatesta con “La Fata”

Seconda serata consecutiva per "Sgr Live!", rassegna musicale dal vivo protagonista dell’estate in centro storico a Rimini. Domani sera alle 21.00 salirà sul palco dell’arena Francesca da Rimini Filippo Malatesta con lo spettacolo La Fata, tributo a Bennato.

Il cantautore riminese rivisiterà il repertorio del grande artista in chiave acustica insieme ad una band composta anche da Marco Giorgi a piano e cori, Alessandro Tommasi al basso, Aldo Maria Zangheri alla Viola e Gionata Costa al violoncello. L’ingresso è gratuito.

A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è organizzata da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi e col patrocinio del Comune di Rimini.