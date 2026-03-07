Filippo Ricci alla guida della Fondazione dei Commercialisti riminese

Per i prossimi 4 anni Filippo Ricci guiderà l'organismo insieme ai consiglieri che si insedieranno

È Filippo Ricci, commercialista di Cattolica, il nuovo presidente della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Rimini.

Per i prossimi quattro anni guiderà l’organismo insieme ai consiglieri che si insedieranno ufficialmente nelle prossime settimane.

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini dal 2009 opera con lo scopo di tutelare la figura professionale seguendo un programma che valorizzi la categoria al servizio della collettività in cui opera.

L’attività mira a fugare la percezione che dall’esterno si possa avere della figura del commercialista come mero fiscalista o contabile, ponendo in evidenza il suo percorso formativo e la sua dimensione di economista aziendale, in grado di fornire assistenza e consulenza alle imprese in tutti gli aspetti del loro agire economico. Infine, promuove iniziative di carattere culturale e di sostegno a situazioni di disagio sociale.