Film d'autore: gli appuntamenti della settimana al Cinema Tiberio
In programma il nuovo thriller di Gus Van Sant ed un bell’esordio italiano in prima visione
Al Cinema Tiberio di Rimini doppio appuntamento con il cinema di qualità: arriva il nuovo film di Gus Van Sant Dead Man Wire – il filo del ricatto con Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Cary Elwes ed Al Pacino, in programma giovedì 26 febbraio alle ore 17 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 è preceduta dall’introduzione del regista Gus Van Sant), sabato 27 febbraio alle ore 21, domenica 1 marzo alle ore 21 (proiezione in versione originale inglese con sottotitoli in italiano) e mercoledì 4 marzo alle ore 17 ed ore 21. Il film ricostruisce un caso di cronaca co ostaggio accaduto nel 1977, occasione per l’autore di “Belli e dannati” ed “Elephant” di raccontare, corroborato anche da un certo spirito ironico, la provincia americana e gli abusi del capitalismo.
L’altro film in programma è un bell’esordio italiano firmato da Margherita Spampinato, Gioia Mia, con Aurora Quattrocchi e Marco Fiore (quest’ultimo già notato nella commedia “Ho visto un re”). Nico deve passare l’estate da una zia in Sicilia ma il divario tra i due è enorme tra l’età dei due protagonisti, le esigenze tecnologiche del giovanissimo, perennemente incollato allo smartphone e la cultura “ancestrale” della parente, tra fede e superstizione, con tanto di “fantasmi” forse presenti nell’appartamento sovrastante. Un divario che sarà colmato da una serie di episodi che avvicineranno sempre di più zia e nipote.
Il film è in programma venerdì 27 febbraio alle ore 21, sabato 28 febbraio alle ore 17, lunedì 2 marzo alle ore 21 e martedì 3 marzo alle ore 17.