Finanziamenti ad Hamas: sette milioni di euro e nove arresti in Italia

Tra i fermati anche il presidente dell’associazione dei palestinesi. L’indagine coordinata dalla Dda di Genova ricostruisce una rete internazionale di sostegno economico al gruppo terroristico

Sette milioni di euro destinati ad Hamas e nove persone arrestate: è il bilancio di una vasta operazione condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova.

Secondo gli inquirenti, i fondi sarebbero stati raccolti attraverso tre associazioni di beneficenza attive sul territorio italiano e successivamente trasferiti all’organizzazione islamista palestinese. Tra i destinatari delle misure cautelari figura anche Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, indicato dagli investigatori come “membro del comparto estero di Hamas” e ritenuto il “vertice della cellula italiana dell’organizzazione”.

La Procura ha precisato che l’inchiesta riguarda esclusivamente i flussi di finanziamento e non intende in alcun modo sminuire o oscurare “i crimini commessi da Israele nella Striscia di Gaza”.

Sull’operazione è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando come l’indagine abbia “squarciato il velo su un sistema articolato di sostegno economico al terrorismo, ricostruendo flussi finanziari su scala internazionale”.