Finanziamenti, nel 2025 tassi in calo e richieste in crescita. Focus su Rimini e Emilia-Romagna

Tassi in discesa su prestiti personali e cessioni del quinto: in Emilia-Romagna crescono importi e durata dei finanziamenti, con famiglie e lavoratori riminesi sempre più orientati al credito

Il 2025 si chiude con un segnale positivo per il mercato dei finanziamenti: secondo l’Osservatorio di Segugio.it i tassi dei prestiti personali sono scesi dall’8,35% di gennaio all’8,16% di dicembre, mentre le cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati hanno registrato ulteriori ribassi. Una dinamica che ha favorito anche l’Emilia-Romagna, dove aumentano importi medi richiesti e durata dei finanziamenti.

In regione la liquidità resta la finalità più richiesta (30,4% delle domande) e l’importo medio dei prestiti personali sale a 12.100 euro, 600 euro in più rispetto al 2024, con una durata media di 5 anni e 5 mesi. Crescono anche le cessioni del quinto, con un importo medio che passa da 20.100 a 21.500 euro e una durata di oltre 8 anni.

Nel panorama regionale, anche la provincia di Rimini si inserisce in un contesto di maggiore ricorso al credito al consumo, trainato soprattutto dai dipendenti privati, che rappresentano oltre il 60% delle richieste di cessione del quinto. Un segnale di fiducia che, complice il calo dei tassi, potrebbe sostenere famiglie e lavoratori del territorio nella gestione di spese e progetti personali nel corso del 2026.