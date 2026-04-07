Fine della fuga per un 34enne catanese: i Carabinieri lo scovano nel riminese

Deve scontare quasi due anni per reati commessi in Sicilia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cesena, in collaborazione con i militari di Coriano, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina nei confronti di un 34enne originario della provincia di Catania.

L’uomo, rintracciato nel pomeriggio di ieri proprio nel comune di Coriano, dove da alcuni mesi risultava domiciliato, è stato individuato al termine di un’intensa attività investigativa condotta dai militari dell’Arma.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna pronunciata nel dicembre 2024 dalla Corte d’Appello di Messina: il 34enne deve scontare una pena complessiva di un anno, nove mesi e sette giorni di reclusione, oltre a sei mesi di arresto e al pagamento di un’ammenda pari a mille euro. I reati contestati riguardano fatti contro la persona e contro la pubblica amministrazione, commessi in Sicilia, dove l’uomo risiedeva all’epoca.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Rimini, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.