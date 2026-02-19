Fine settimana a Riccione tra cinema, viaggi, arte e sport: un palinsesto ricco per tutte le età

Retrospettiva De Grandis, incontri per bambini e competizioni nazionali

Si apre a Riccione un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti, con un palinsesto che spazia dalla cultura allo sport per offrire occasioni di incontro e scoperta. Dagli scorci sulla natura ai racconti di viaggio verso mete lontane, dal cinema d’autore alla visita guidata dedicata a uno stimato artista riccionese, fino all’attenzione per il mondo dell’infanzia e alle grandi competizioni nazionali: un calendario vario, con proposte pensate per tutti.

Umorismo, autenticità e sentimenti con “Nguyen Kitchen”: il 19 febbraio al Cinepalace

Questa sera, giovedì 19 febbraio, la rassegna “Il Cinema d’autore” invita alla visione del film “Nguyen Kitchen” di Stéphane Ly-Cuong, un ritratto vibrante e attuale che esplora il tema dell’identità e dell’ambizione. La pellicola segue le vicende di un’attrice franco-vietnamita divisa tra la necessità di sopravvivere e il sogno di una carriera nei musical. La storia affronta con sensibilità le barriere e i pregiudizi che gli artisti di origine asiatica incontrano nel mondo dello spettacolo, raccontando la lotta quotidiana di chi non vuole rinunciare alle proprie passioni nonostante gli ostacoli del sistema. L’ingresso alla proiezione, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo offerto da Indaco.

I racconti di viaggio su Guatemala e Belize: il 19 febbraio in biblioteca

Questa sera, giovedì 19 febbraio (ore 21), la Biblioteca comunale ospita un nuovo incontro della rassegna curata dal gruppo Angolo dell’avventura di Rimini e Riccione. Al centro della serata il reportage di Laura Trebbi dedicato a Guatemala e Belize, due terre unite da una storia millenaria. Attraverso la proiezione di immagini e il racconto diretto, la viaggiatrice accompagnerà il pubblico tra le testimonianze delle antiche civiltà Maya, la varietà dei paesaggi naturali e la ricchezza delle tradizioni locali che ancora oggi ne definiscono l’identità.

Albe, natura e cieli notturni: il 21 febbraio inaugurazione della mostra fotografica al Centro della Pesa

Sabato 21 febbraio alle 16 inaugura “Girovagare”, la prima mostra personale di Alessandro Mazzoni allestita alla galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10). Chef di professione, Mazzoni rivela la sua anima di fotografo attraverso un percorso che nasce dal contrasto tra il rigore della cucina e la libertà della natura. L’esposizione si articola in tre momenti: dalle “Albe incendiate”, dove la luce trasforma il paesaggio, al racconto del territorio, esplorato con profonda sensibilità. Il viaggio culmina con la “Via Lattea e i cieli notturni”, immagini che incantano per profondità e rappresentano l’apice di un girovagare alla ricerca di una connessione con l’immenso. L’esposizione sarà visitabile negli orari di apertura della Biblioteca comunale: il lunedì dalle 14 alle 18:50 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50. L’ingresso è libero.

L’incontro per genitori ed educatori sulla crescita emotiva dei più piccoli: il 21 febbraio in biblioteca

Sabato 21 febbraio (ore 10), nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Le parole per dirlo” per genitori ed educatori, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Elena Barosi e dedicato al sostegno dello sviluppo emotivo dei bambini attraverso la lettura condivisa di albi illustrati. L’incontro affronta un tema delicato, “Lutti, cambiamenti e separazioni: elaborare le perdite”. L’appuntamento offrirà spunti per accompagnare i più piccoli nei momenti di trasformazione e di perdita, aiutandoli a dare un senso alle assenze e ai cambiamenti attraverso storie e immagini. L’ingresso è gratuito su prenotazione (informazioni e prenotazioni: [email protected], tel. 0541 600504).

La retrospettiva su Roberto De Grandis: il 22 febbraio la visita guidata a cura di Annamaria Bernucci

Fino al 15 marzo, Villa Franceschi ospita l’esposizione “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”. La retrospettiva ripercorre l’intera carriera del poliedrico artista riccionese — pittore, illustratore, incisore, educatore e grafico — che ha saputo fondere un linguaggio visivo ispirato all’espressionismo tedesco con una spiccata sensibilità civile e pedagogica. Il percorso espositivo accompagna il visitatore dalle opere giovanili a quelle della maturità, mettendo in luce la ricchezza della sua produzione tra dipinti, disegni, grafiche e illustrazioni editoriali. La mostra, a ingresso libero, resta aperta al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Domenica 22 febbraio alle 17 è in programma la visita guidata (ingresso libero) a cura della storica dell’arte Annamaria Bernucci che condurrà il pubblico in un percorso capace di intrecciare la poliedrica attività di De Grandis con le pulsioni delle correnti artistiche da lui vissute e interpretate in prima persona dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 e ’90.

Per informazioni: [email protected]

Nuoto e danza sportiva

Proseguono i “Campionati italiani assoluti 2026” di danza sportiva organizzati dalla Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) al Playhall (viale Carpi, 24): da oggi e fino a domenica 22 febbraio è in programma il gran finale dedicato alle danze standard e latino-americane.

Allo Stadio del nuoto, sabato 21 e domenica 22 febbraio, si disputano i “Campionati regionali master Fin”.



