Fine settimana di emozioni per la Pallanuoto Riccione: U16 sfiorano la qualificazione, Esordienti sul podio

Gli Allievi U16 lottano fino all’ultimo contro Penta Modena, ma cedono ai tiri di rigore

Un fine settimana intenso e ricco di emozioni contrastanti quello vissuto dalla Pallanuoto Riccione il 20 e 21 dicembre, divisa tra l’amarezza di una qualificazione sfumata di un soffio e l’entusiasmo contagioso dei più piccoli, protagonisti di un brillante torneo.

Allievi U16: Riccione lotta fino in fondo, ma passa Modena ai rigori

Sabato sera 20 dicembre, allo Stadio del Nuoto di Riccione, è andato in scena lo spareggio di qualificazione al girone nazionale della categoria Allievi Under 16. In vasca due squadre determinate a giocarsi tutto: Polisportiva Riccione e Penta Modena.

La gara si apre su ritmi elevatissimi e con grande equilibrio. Riccione approccia il match con personalità e concentrazione, rispondendo colpo su colpo agli avversari e chiudendo il primo tempo in parità sul 3–3. L’andamento resta incerto anche nelle frazioni successive, tra azioni veloci, gol spettacolari e qualche disattenzione che impedisce ai padroni di casa di prendere il largo. I parziali raccontano perfettamente l’equilibrio del confronto (3–3, 2–1, 3–3, 3–4), fino all’11–11 finale al termine dei tempi regolamentari.

La qualificazione si decide così ai tiri di rigore, con Riccione costretta ad affrontare la lotteria finale in condizioni complicate, falcidiata dalle espulsioni per tre falli gravi di Collini, Ferri e dal cartellino rosso rimediato da Corona. La serie si apre nel migliore dei modi grazie a una grande parata del capitano Alessandro Berardi, rientrato da poco dopo un infortunio, che si toglie anche la soddisfazione di andare a segno dal dischetto. Due interventi decisivi del portiere modenese, però, ribaltano l’inerzia della serie e consegnano la vittoria alla Penta Modena per 15–13 ai rigori.

Da sottolineare la prestazione di Enea Pellegrini, autentico trascinatore con 5 reti e di Matteo Cevoli (4 gol), oltre alla prova di carattere di Berardi, leader dentro e fuori dall’acqua. Una sconfitta che lascia rammarico, ma anche la consapevolezza di aver disputato una gara di alto livello.

Nel post-partita il tecnico Diego Biaggi ha commentato così la sfida: “è stata una partita alla nostra altezza, combattuta fino all’ultimo. I ragazzi mi sono piaciuti molto per approccio e mentalità. Alcune disattenzioni non ci hanno permesso di essere sempre organizzati, ma queste partite sono fondamentali per la crescita del gruppo. Ora affronteremo il girone regionale con l’obiettivo di vincerlo”. Sulla stessa linea il capitano Alessandro Berardi: "è una sconfitta che brucia, ma ne faremo tesoro. Sono felice di aver potuto aiutare la squadra dopo un mese di stop: lottare per questi colori è sempre speciale”.





Esordienti: a Jesi un terzo posto che vale tantissimo

Se il sabato ha lasciato l’amaro in bocca, la domenica ha regalato grandi sorrisi. A Jesi, nel torneo della categoria Esordienti, i giovanissimi riccionesi hanno conquistato uno splendido terzo posto, confrontandosi con squadre di grande esperienza come Forlì, Pesaro, Tolentino, Jesi, Perugia e Roseto degli Abruzzi.

Per molti atleti si trattava della prima vera esperienza agonistica, affrontata con coraggio, entusiasmo e una gioia contagiosa che ha coinvolto staff e famiglie sugli spalti.

Grande soddisfazione nelle parole di Maurizio Montanari, responsabile del settore avviamento: “se il buongiorno si vede dal mattino, Riccione può finalmente sorridere. I nostri piccoli atleti hanno brillato contro squadre già esperte: siamo molto orgogliosi di questa prestazione, che ci dà nuovo slancio per il futuro".