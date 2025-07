Finge un’identità falsa e prova a liberarsi della cocaina: arrestato 42enne a Cattolica

L'uomo è stato beccato in auto con droga e contanti

Durante la scorsa notte i Carabinieri della Tenenza di Cattolica, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 42enne italiano residente in provincia di Rimini, colto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsa attestazione sull’identità personale a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato per un controllo stradale in viale Carducci, a Cattolica. Al momento dell’identificazione, ha fornito false generalità, circostanza emersa subito dopo i primi accertamenti sul posto. Nel tentativo di sottrarsi alle responsabilità, ha poi cercato con un gesto rapido di disfarsi di due involucri, risultati contenere complessivamente 40 grammi di cocaina.

La perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire anche alcuni grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 680 euro, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza in attesa del giudizio direttissimo, celebrato nella giornata odierna presso il Tribunale di Rimini. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per il 42enne la misura cautelare in carcere.