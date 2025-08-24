Fingono di gettarsi sotto le auto, 27enne travolto a Gardone Riviera

Grave incidente durante una sfida notturna: giovane irlandese ricoverato agli Spedali Civili di Brescia

Un gioco pericoloso messo in scena da un gruppo di ragazzi si è trasformato in un grave incidente la scorsa notte a Gardone Riviera, lungo la strada Gardesana in provincia di Brescia.

Intorno alle 2.30, alcuni giovani avrebbero iniziato a simulare il tentativo di gettarsi sotto le auto in transito, una sorta di sfida ad alto rischio. Nel corso della bravata, un ragazzo irlandese classe 1998 è stato investito da un veicolo che non ha potuto evitarlo.

Il 27enne è stato soccorso immediatamente e trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non risulta in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, chiamate a chiarire la dinamica e le responsabilità di un episodio che poteva avere conseguenze ancora più drammatiche.