Fininvest vende il Monza Calcio agli americani

Galliani lascia: “Decisione difficile, ma è giusto dare libertà alla nuova proprietà”

Il Monza Calcio apre un nuovo capitolo della sua storia. Il club brianzolo è stato acquisito dal fondo americano Beckett Layne Ventures (BLV), ponendo fine all’era Fininvest, che deteneva la proprietà sin dal 2018. L’accordo prevede la cessione immediata dell’80% delle quote, mentre il restante 20% passerà di mano entro giugno 2026.

Il closing dell’operazione è stato formalizzato questa mattina tra il gruppo fondato da Silvio Berlusconi e BLV, guidato da Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori sport, media e intrattenimento. L’intesa assegna al club un enterprise value di 45 milioni di euro.

La novità più significativa riguarda anche la presidenza: Adriano Galliani, storico dirigente e simbolo della gestione Fininvest, ha annunciato di non voler accettare l’incarico di presidente che la nuova proprietà gli aveva proposto.

“È stata una scelta difficile – ha dichiarato Galliani – presa anche per lasciare alla nuova proprietà la massima libertà di portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in Serie A, un traguardo storico che avevamo raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando il desiderio del presidente Silvio Berlusconi”.

Con l’addio di Galliani e il passaggio di proprietà, il Monza si prepara dunque a un futuro a stelle e strisce, con l’obiettivo di consolidarsi nel panorama del calcio italiano e puntare nuovamente alla massima serie.