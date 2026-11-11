truffe Finti poliziotti svaligiano un compro oro: individuati e bloccati dai Carabinieri mentre fuggivano

La truffa ai danni di una titolare di un compro oro di Cesena è stata sventata grazie all’intervento della Squadra Mobile di Rimini e dei Carabinieri di Cassino

Si sono finti poliziotti impegnati in un'indagine su alcuni furti, convincendo la titolare di un compro oro di Cesena a consegnare gioielli e monete d'oro per un valore di centinaia di migliaia di euro. La truffa, avvenuta il 28 ottobre, è stata però scoperta nel giro di poche ore.

Tre uomini, due egiziani di 19 e 20 anni e un 56enne napoletano, sono stati individuati mentre fuggivano verso sud e fermati dai Carabinieri a Cassino. Recuperata l'intera refurtiva. I tre, inizialmente arrestati, sono stati successivamente rimessi in libertà con obbligo di dimora.

A far scattare l'allarme era stato il compagno della commerciante, inviato con un pretesto negli uffici della Questura di Rimini, mentre la donna veniva tenuta al telefono dai truffatori.