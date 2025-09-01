Finto ciclista scippa una donna a Cattolica

Con casco e completo tecnico ha chiesto informazioni, poi ha strappato la borsa ed è fuggito in bici verso Misano





Come riporta il Corriere di Rimini, la fantasia dei malviventi sembra non avere più limiti. Ieri mattina, nella zona Navi di Cattolica, a pochi passi dal confine con Misano, si è consumato uno scippo dal copione insolito.

Un uomo, in sella a una bici e vestito di tutto punto da ciclista – completo tecnico e casco in testa – si è avvicinato a una donna del posto fingendo di chiedere informazioni. Dopo aver ascoltato le indicazioni e salutato, si è girato di scatto, ha afferrato la borsetta che la vittima teneva sotto il braccio e si è dato alla fuga pedalando a tutta velocità verso nord.

Per la donna, a piedi e colta di sorpresa, è stato impossibile reagire o inseguirlo. Non le è rimasto altro che recarsi immediatamente dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia.