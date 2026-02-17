FIPE-Confcommercio Rimini protagonista a Beer&Food Attraction

Denis Preite sottolinea il ruolo strategico della fiera per innovazione, tendenze e networking nel settore Ho.Re.Ca

Il presidente di FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini, Denis Preite, partecipa in questi giorni a Beer&Food Attraction, la manifestazione in corso alla Fiera di Rimini dedicata al mondo dell’out of home, delle bevande e della ristorazione.

L’edizione di quest’anno è stata tenuta a battesimo da FIPE, con la presenza tra i relatori che hanno aperto i lavori di Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale della Federazione, a testimonianza del forte legame tra l’associazione di categoria e uno degli appuntamenti più importanti per il comparto.

“Beer&Food Attraction rappresenta oggi il salone di riferimento per il settore - sottolinea Preite - un appuntamento imprescindibile per chi opera nei pubblici esercizi. È qui che si concentrano innovazione, nuovi prodotti e tecnologie, ma anche format emergenti e aree espositive sempre nuove, capaci di intercettare le evoluzioni del mercato e le esigenze degli operatori. Ormai è diventata una tradizione per il settore ritrovarsi a Beer&Food Attraction: colleghi da tutta Italia e anche dall’estero tornano non solo per scoprire le ultime novità, ma anche per confrontarsi tra loro, rinsaldando relazioni professionali che negli anni diventano vere e proprie amicizie. La fiera è capace di trasformarsi in un grande bar degli addetti ai lavori, un luogo dove oltre al business si coltivano relazioni e si costruisce comunità.

Questa fiera è un’occasione strategica per conoscere le ultime tendenze e per confrontarsi con aziende, professionisti e istituzioni: in un momento di grandi trasformazioni per il nostro comparto, manifestazioni come questa sono fondamentali per dare strumenti concreti agli imprenditori e rafforzare la competitività dei pubblici esercizi. La nostra presenza come FIPE-Confcommercio Rimini a Beer&Food Attraction conferma il legame del territorio con una manifestazione di rilievo internazionale e il ruolo centrale di Rimini come punto di riferimento per il settore Ho.re.ca.”.