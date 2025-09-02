Firenze, 45enne dietro il sito sessista: indagato dopo la denuncia della sindaca Funaro

Le immagini rubate e pubblicate su Phica.eu hanno coinvolto politiche, influencer e attrici. La Procura di Roma apre un fascicolo

Un uomo di 45 anni residente a Firenze, Vittorio Vitiello, sarebbe la persona dietro al sito Phica.eu, al centro dello scandalo delle foto rubate e condivise con commenti sessisti e volgari. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Domani, che ha rivelato l’identità dell’uomo su cui ora si concentrano le indagini.

Il 45enne è già stato ascoltato a Firenze dopo la denuncia presentata dalla sindaca Sara Funaro, la cui immagine era comparsa sul sito accompagnata da insulti. Il caso ha acceso i riflettori a livello nazionale, poiché tra le vittime risultano anche altre figure pubbliche: politiche, influencer e attrici.

Intanto, a Roma, la Procura ha avviato i primi passi formali. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini ha incontrato per circa due ore gli investigatori della polizia postale. A breve verrà acquisita una prima informativa, seguita dall’apertura di un fascicolo.

L’inchiesta punta a fare luce non solo sulla responsabilità dell’uomo identificato, ma anche sulla rete di condivisione che ha permesso al sito di raccogliere e diffondere materiale sensibile, violando la privacy di decine di donne.