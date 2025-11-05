Firmata la pre-intesa per i medici di famiglia: aumento del 5,78%

I sindacati: “Accordo di transizione, la parte economica è insufficiente”

È stata firmata la pre-intesa per il triennio 2022-2024 relativa al contratto dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale e del 118. L’intesa, raggiunta durante l’incontro tra i sindacati e la Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), prevede un aumento economico del 5,78%.

I sindacati definiscono l’intesa “un accordo di transizione”, giudicando tuttavia insufficiente la parte economica rispetto alle esigenze e all’inflazione del periodo. Positiva invece la valutazione sulle tutele e la flessibilità oraria previste per le donne medico in maternità, considerate un passo avanti sul piano delle pari opportunità.