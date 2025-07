Firmato protocollo su emergenze climatiche: tutele per lavoratori esposti al caldo estremo

Misure contro il caldo estremo, tutele rafforzate per chi lavora all’aperto e accesso facilitato agli ammortizzatori sociali

È stato firmato ieri (mercoledì 2 luglio), al Ministero del Lavoro, il nuovo Protocollo quadro sulle emergenze climatiche estreme, un’intesa che punta a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare di quelli che operano all’aperto, durante le ondate di calore sempre più frequenti. Alla riunione, presieduta dalla ministra Marina Calderone, hanno partecipato sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl) e associazioni datoriali, tra cui Confindustria, Coldiretti e Confartigianato.



Il protocollo, destinato a essere recepito in un decreto ministeriale nei prossimi giorni, prevede una serie di misure pratiche e condivise: monitoraggio meteo obbligatorio, riorganizzazione di turni e orari, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria e uso corretto di DPI e abbigliamento adeguato.



“Le nostre priorità sono la salute e la sicurezza – ha dichiarato Calderone –. L’accordo è una risposta importante in un momento eccezionale, e potrà aprirsi a ulteriori adesioni”.



Tra le previsioni più rilevanti anche l’utilizzo agevolato degli ammortizzatori sociali, inclusa la cassa integrazione in caso di sospensione o riduzione dell’attività dovuta al caldo, con l’obiettivo di non conteggiare questi periodi nei limiti massimi previsti per legge.



Il protocollo rappresenta anche una base di riferimento per futuri accordi contrattuali a livello aziendale e territoriale, e potrà dare accesso a forme di premialità Inail per le imprese più virtuose, senza ulteriori costi per la spesa pubblica.