FishNoWaste: gli studenti del Valturio raccolgono 200 kg di rifiuti e riducono la plastica a scuola

Gli studenti sono stati anche impegnati nell’ideazione e studio di fattibilità di una iniziativa tesa a ridurre la plastica nella quotidianità

Un semestre scolastico impegnativo ma ricco di attività quello degli studenti e delle studentesse delle classi II A, II E e II H dell’istituto Tecnico Economico Statale “R. Valturio” di Rimini, coinvolti dalla Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini nel progetto #FishNoWaste, approvato e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma di cooperazione Interreg Italia – Croazia e che vede la Cooperativa dei pescatori impegnata nel recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti “pescati” dalla flotta della marineria riminese ma anche nel ridurre i rifiuti prodotti nei porti di pesca. Attraverso iniziative di partecipazione attiva, il programma educativo, realizzato con l’ITES “Valturio” di Rimini, ha consentito di sensibilizzare gli studenti e di coinvolgerli nella campagna di comunicazione, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle problematiche ambientali marine legate ai rifiuti dispersi in mare e spiaggiati.

Il programma realizzato ha incluso incontri didattici in aula, educational sul campo con attività di pulizia della spiaggia e visita guidata nella marineria di Rimini e presso il mercato ittico. Grazie a questa attività i ragazzi e le ragazze hanno raccolto complessivamente oltre 200 kg di rifiuti spiaggiati lungo il litorale riminese, sia nelle scogliere frangiflutti adiacenti alla darsena e sulla banchina destra del deviatore del Fiume Marecchia ma anche lungo l’arenile di Rimini Terme con l’iniziativa odierna denominata “#FishNoWaste: United for a sustainable Adriatic Sea”, inserita nel programma ufficiale della Commissione Europea dell’European Maritime day in my Country svoltasi in contemporanea a Chioggia e in Croazia a Spalato.

Gli studenti sono stati anche impegnati nell’ideazione e studio di fattibilità di una iniziativa tesa a ridurre la plastica nella quotidianità e che potesse avere un impatto diretto sulla comunità scolastica e la scelta degli studenti è ricaduta sulla possibilità di dotare l’Istituto di erogatori di acqua potabile, portata a compimento grazie all’impegno del Dirigente Scolastico Marco Bugli, con il sostegno della Provincia di Rimini e la proficua collaborazione e disponibilità di Adriatica Acque, nella persona del Direttore Alberto Sebastiani, che oggi entrano in funzione a disposizione di tutti gli studenti e che – dalle stime effettuate –consentirà di ridurre la diffusione di plastica con almeno 28.249 bottigliette in meno a scuola e, quindi, una riduzione complessiva di oltre 300 kg di plastica.

E, per l’occasione, la Cooperativa Lavoratori del mare ha consegnato oggi all’ITES Valturio 800 borracce personalizzate distribuite a tutti gli studenti e le studentesse dell’Istituto. All’iniziativa conclusiva hanno partecipato Mauro Zangoli, Presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare di Rimini, Francesca Barbieri della Cooperativa Mare, l’Assessore alla Blue Economy del Comune di Rimini Anna Montini, il Dirigente Scolastico Marco Bugli e il Direttore di Adriatica Acque Alberto Sebastiani, il biologo della Cooperativa pescatori Gian Maria Balducci, il Responsabile pesca di Legacoop Emilia-Romagna Massimo Bellavista e gli Insegnati dell’ITES Valturio Luana Ugolini, Vincenzo Portico Ambrosio, Diego Mancini e D’Alessandro Maurizio cui va un ringraziamento speciale per il supporto tecnico e organizzativo nella realizzazione delle attività.