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Fisioterapia e alta tecnologia: a Rimini inaugurato un nuovo centro d'eccellenza

Al via la tessera speciale per residenti e lavoratori

A cura di Glauco Valentini Redazione
29 giugno 2026 11:04
Fisioterapia e alta tecnologia: a Rimini inaugurato un nuovo centro d'eccellenza - Fabio Piastre la nuova squadra
Fabio Piastre la nuova squadra
Rimini
Sanità
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Inaugurazione ufficiale ieri mattina per la nuova sede di Linea Salus, il brand fondato dal fisioterapista Fabio Piastra, ora in via Beltramelli, vicino all'ospedale Infermi di Rimini. Più che un semplice trasloco, un salto di qualità: sotto lo stesso tetto lavorano ora fisioterapisti, osteopati, ortopedici, ecografisti, podologi e nutrizionisti, con un approccio dichiaratamente multidisciplinare e tecnologie all'avanguardia — tra cui un prototipo di esoscheletro per la riabilitazione motoria.

All'inaugurazione erano presenti l'assessore comunale Juri Magrini e gli ex calciatori del Rimini Adrian Ricchiuti e Francesco Scotti. Magrini ha sottolineato il valore dei servizi sanitari di prossimità per il quartiere e le famiglie.

Linea Salus ha anche lanciato una tessera riservata ai residenti e ai lavoratori della zona Colonnella. La struttura è operativa da un mese.

Cicchetti, Scotti, Piastra e Ricchiuti

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