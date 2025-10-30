Altarimini

Fissato il funerale di Evan Oscar Delogu, Bellaria piange il suo giovane concittadino

"Un abbraccio silenzioso alla famiglia", le parole del sindaco

A cura di Riccardo Giannini Redazione
30 ottobre 2025 14:39
Fissato il funerale di Evan Oscar Delogu, Bellaria piange il suo giovane concittadino - la foto pubblica da Walter Delogu su Facebook
la foto pubblica da Walter Delogu su Facebook
Bellaria Igea Marina
Cronaca
Condividi

Il funerale di Evan Oscar Delogu, il giovane morto ieri (mercoledì 29 ottobre) in un incidente stradale in moto, sarà celebrato domani (venerdì 31 ottobre) alle 15, al cimitero di Bellaria. Ne ha dato annuncio sui social il padre Walter Delogu: "Per chi vorrà fare l'ultimo saluto al mio bambino - ha scritto - il funerale si terrà domani alle 15 al cimitero di Bellaria. Il sindaco Filippo Giorgetti, dopo l'incidente, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini: “Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia.” Ai cronisti dell'Ansa ha poi aggiunto “Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è terribile. Che disastro.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini