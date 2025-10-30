Fissato il funerale di Evan Oscar Delogu, Bellaria piange il suo giovane concittadino

"Un abbraccio silenzioso alla famiglia", le parole del sindaco

Il funerale di Evan Oscar Delogu, il giovane morto ieri (mercoledì 29 ottobre) in un incidente stradale in moto, sarà celebrato domani (venerdì 31 ottobre) alle 15, al cimitero di Bellaria. Ne ha dato annuncio sui social il padre Walter Delogu: "Per chi vorrà fare l'ultimo saluto al mio bambino - ha scritto - il funerale si terrà domani alle 15 al cimitero di Bellaria. Il sindaco Filippo Giorgetti, dopo l'incidente, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e dei cittadini: “Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia.” Ai cronisti dell'Ansa ha poi aggiunto “Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è terribile. Che disastro.”