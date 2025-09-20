Fitch promuove l’Italia: Meloni, “Il percorso è giusto”

La premier esulta: “Conti in ordine, crescita dell’occupazione e fiducia dei mercati. Non slogan ma risultati concreti”

L’agenzia di rating americana Fitch ha alzato il giudizio sull’Italia da BBB a BBB+, segnalando una maggiore fiducia sulla tenuta economica e finanziaria del Paese. Una decisione accolta con soddisfazione da Palazzo Chigi.

“La conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto – dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni –. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti”.

La premier sottolinea come il miglioramento del rating rappresenti “un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali”. Secondo Meloni, a determinare questa valutazione sono stati tre fattori: stabilità politica, credibilità delle politiche economiche e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza.

“Possiamo guardare avanti con orgoglio”, conclude Meloni, convinta che la promozione di Fitch rafforzi la linea di governo in materia economica e finanziaria.