Flash mob all’ospedale "Infermi" di Rimini per la Giornata dei Diritti Umani

L’iniziativa riminese rientra nelle mobilitazioni organizzate in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani

Si è svolto questa mattina, mercoledì 10 dicembre, un flash mob silenzioso davanti all’ospedale Infermi di Rimini, dove medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici e personale amministrativo si sono riuniti per esprimere solidarietà ai colleghi palestinesi detenuti in Israele. I partecipanti hanno esposto le immagini dei sanitari, con nome e ruolo, per richiamare l’attenzione sulla loro condizione e chiedere la loro liberazione, come richiesto dalle organizzazioni promotrici.

L’iniziativa riminese rientra nelle mobilitazioni organizzate in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. I professionisti dell’Infermi hanno aderito all’appello lanciato dalle reti Digiuno per Gaza e Sanitari per Gaza, che denunciano la grave crisi del sistema sanitario nella Striscia e chiedono il rispetto del diritto umanitario internazionale.

Il sit-in si svolge in contemporanea in circa 60 ospedali italiani e in diverse città all’estero, tra cui Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Belgio, con il coinvolgimento di nove organizzazioni professionali del settore sanitario.