Flavia Gnoffo nuovo Comandante del Nucleo Operativo Aereo della Guardia di Finanza

La Tenente pilota di 24 anni guida dal 14 febbraio la Sezione Aerea con compiti di vigilanza sul territorio, sul mare e soccorso aereo

L'Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina dà il benvenuto e augura buon lavoro alla Tenente pilota Flavia Gnoffo: ventiquattro anni, originaria di Vibo Valentia e specializzata pilota militare di elicottero, è il nuovo Comandante del Nucleo Operativo della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini. Ospite del Comune negli scorsi giorni in gradita visita istituzionale, la Tenente pilota Gnoffo guida dallo scorso 14 febbraio un'articolazione inquadrata nell’ambito del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, che contribuisce in maniera determinante alla vigilanza sul territorio e sul mare, con compiti fondamentali anche nel campo del soccorso aereo a supporto della Protezione Civile.