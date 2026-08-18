F.lli Franchini e gruppo Hera, firmato il primo contratto integrativo aziendale

L’accordo riguarda circa 50 dipendenti e introduce premio di risultato, welfare, formazione e nuove regole per le relazioni sindacali

È stato firmato il 15 luglio il primo Contratto Integrativo Aziendale di F.lli Franchini, storica azienda riminese specializzata in impiantistica elettrica e sistemi fotovoltaici, acquisita dal Gruppo Hera. L’accordo è stato sottoscritto insieme alla Rsu e alla Fiom-Cgil di Rimini e riguarda circa 50 dipendenti.

L’obiettivo è avvicinare progressivamente le condizioni economiche e normative dei lavoratori di F.lli Franchini a quelle dei dipendenti direttamente assunti da Hera, attraverso un percorso di armonizzazione iniziato negli anni scorsi. Al centro dell’accordo ci sono le relazioni sindacali, il welfare, la formazione e il premio di risultato. "Il contratto e la sua firma è risultato dell’impegno della RSU e delle buone relazioni sindacali costruite in questi anni", sottolinea Cristina Palazzi, segretaria generale della Fiom-Cgil Rimini.

Tra le principali novità c’è l’introduzione di un Premio di Risultato annuale, legato a indicatori di Gruppo e a quattro parametri collegati direttamente all’attività di F.lli Franchini. L’importo del premio sarà inoltre raddoppiato per il 2027. I lavoratori potranno scegliere di convertire una parte della somma in servizi di welfare, ottenendo in questo caso un’integrazione aziendale del 50% sulla piattaforma welfare, oltre alla possibilità di utilizzare il premio per buoni spesa e carburante. Sul fronte del welfare è previsto un ulteriore contributo di 150 euro per ogni dipendente, aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dal contratto nazionale Federmeccanica.

L’accordo interviene anche sulla formazione. L’azienda si impegna a prevedere percorsi dedicati ai lavoratori, sia sui processi partecipativi e sulle dinamiche aziendali sia sugli aspetti tecnici legati alle attività svolte. Novità anche per le relazioni industriali. Alla Rsu saranno messi a disposizione, oltre alle bacheche per le comunicazioni sindacali, un computer e una stampante per le comunicazioni interne. È inoltre prevista un’informativa annuale sull’andamento dell’azienda e del mercato, sugli investimenti nelle risorse umane e sull’occupazione. Il confronto riguarderà anche la pianificazione delle ferie, le chiusure collettive e le eventuali forme di flessibilità dell’orario di lavoro. La firma rappresenta quindi il primo contratto integrativo aziendale per F.lli Franchini e si inserisce nel percorso di progressiva armonizzazione delle condizioni dei lavoratori all’interno del Gruppo Hera.