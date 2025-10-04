Flotilla, 26 italiani lasciano Israele: altri 15 attendono l'espulsione giudiziaria

A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un messaggio su X

Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che si trovavano a bordo della Flotilla sta per lasciare Israele. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un messaggio su X.

"Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish Airlines per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat", ha spiegato Tajani.

Resta ancora da chiarire la posizione degli altri 15 connazionali che non hanno firmato il foglio di rilascio volontario. "Dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana", ha precisato il ministro.

Tajani ha inoltre ribadito di aver dato nuove disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv affinché venga assicurato "un trattamento rispettoso dei diritti" dei cittadini italiani rimasti in Israele.