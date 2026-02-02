Novafeltria: alcol, droga e un coltello in auto. Raffica di denunce in Valmarecchia

Operazione straordinaria dei Carabinieri tra Pietracuta e Villa Verucchio. Sequestrata cocaina e marijuana, ritirata una patente a un 34enne

Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a rafforzare la sicurezza, prevenire i reati di microcriminalità e vigilare sulla sicurezza stradale lungo le principali arterie della giurisdizione.

L’attività ha interessato l’intero territorio di competenza e si è conclusa con l’identificazione di 142 persone, il controllo di 127 veicoli e la verifica di 9 esercizi pubblici.

Sul fronte della sicurezza stradale, un 34enne residente a Pennabilli è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato a Pietracuta di San Leo, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico pari a 1 g/l. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Nel corso dei controlli a Villa Verucchio, i militari hanno denunciato una 44enne residente a Verucchio per porto di strumenti atti ad offendere. La donna è stata trovata in possesso di un coltello da cucina con lama di 20 centimetri, occultato all’interno dell’abitacolo della propria autovettura. L’arma è stata sequestrata.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Rimini quali assuntori per uso personale: un 63enne di Maiolo trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana; una giovane di Talamello e un 25enne di Novafeltria sorpresi con hashish; infine, una 48enne di Novafeltria trovata con una dose di cocaina. Tutte le sostanze sono state sequestrate.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire comportamenti illeciti sul territorio.