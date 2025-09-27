Flotilla apre al dialogo dopo l’appello di Mattarella
La portavoce: "Non vogliamo farci male" — in valutazione un percorso via Egitto
A cura di Redazione
27 settembre 2025 12:55
Dopo l’invito del Presidente Sergio Mattarella ad accogliere la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme per far arrivare aiuti a Gaza, la Flotilla si dice disponibile a trattative. La portavoce italiana Maria Elena Delia sottolinea che non c’è «la volontà di andare a farsi male per forza» e che il movimento resta aperto a soluzioni concrete. Respinta l’ipotesi di sbarcare a Cipro con transito via Israele, resta sul tavolo l’opzione di un approdo in Egitto, sfiorando le acque territoriali israeliane prima di raggiungere la Striscia.