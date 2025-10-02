Flotilla: dalla mezzanotte nessuna notizia da Michela Monte. A Rimini studente incatenato davanti all'Ufficio Scolastico

La famiglia di Michela Monte posta gli ultimi aggiornamenti

Ore di apprensione per gli attivisti in rotta verso Gaza con la Flotilla. La famiglia della giornalista riminese Michela Monte, imbarcata sulla Estrella y Manuel, condivide gli ultimi aggiornamenti "la barca risulta ancora in navigazione, anche se non hanno più segnale GPS e internet" scrivono su Facebook.

E' invece delle 3 di questa notte l'ultimo messaggio del senatore ">Marco Croatti nel quale informava del suo fermo da parte di Israele

In un messaggio sui social il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad esprime solidarietà e sostegno ai due riminesi imbarcati. "Mi auguro" scrive il primo cittadino "che il Governo italiano prenda immediatamente in mano questa drammatica situazione e garantisca la sicurezza di tutti coloro i quali sono saliti su quelle navi."

A Rimini un gruppo di studenti di Osa (Opposizione Studentesca d’Alternativa) ?igsh=dHl0dzE4YWZocWlo">sta manifestando davanti all'Ufficio Scolastico Regionale. "Gli studenti di Rimini stanno con la Palestina" recita la nota stampa.

La nota degli studenti

Gli studenti di Rimini stanno con la Palestina, lo abbiamo dimostrato con i picchetti, le raccolte firme, azioni mobilitazioni degli ultimi due anni, intensificati nelle ultime due settimane per quello che sta succedendo a largo delle coste di Gaza con la missione umanitaria della global SUMUD FLOTILLA, che ieri sera è stato bloccata e come avevamo promesso bloccheremo tutto.

Per questo vogliamo che l’USR accolga questa posizione degli studenti, prendendo pubblicamente posizione :

⁃ Contro il genocidio a Gaza e in Cisgiordania

⁃ Contro l occupazione sionista

⁃ Contro Governo Meloni complice

⁃ Contro ministro Valditara che fa fare iniziative nelle scuole ai criminali di guerra dell’IDF

⁃ Per il rilascio immediato degli arrestati dell’equipaggio della Flotilla

Domani sciopero generale ore 9 all’Arco, facciamoci sentire: blocchiamo tutto!