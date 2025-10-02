Flotilla non arriva a Gaza, Israele: "Finita la provocazione"

Quaranta italiani fermati, saranno espulsi tutti insieme

La Flotilla diretta a Gaza non è riuscita a raggiungere la Striscia. Le imbarcazioni del convoglio umanitario, composte da attivisti internazionali, sono state intercettate e abbordate dalla Marina israeliana che, secondo fonti ufficiali, ha impiegato 16 unità navali nell’operazione.

“L’azione è conclusa, la provocazione è finita. Tutti sono sani e salvi e stanno viaggiando verso Israele”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri israeliano attraverso un comunicato diffuso su X, specificando che una sola imbarcazione della flotta rimane ancora a distanza ma sotto costante monitoraggio.

Tra i fermati figurano 40 cittadini italiani. “Stanno tutti bene – ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani – l’Unità di crisi è in contatto con i legali degli imbarcati. Israele procederà con un’unica espulsione coatta”.

I legali degli attivisti hanno sottolineato che difficilmente le spese del volo speciale organizzato per il rimpatrio saranno a carico dei volontari.

Nel frattempo, dalla Turchia è giunta la notizia della partenza di 45 imbarcazioni civili da Arsuz, nel sud-est del Paese, per esprimere sostegno alla Flotilla.

La vicenda riaccende l’attenzione internazionale sulle iniziative umanitarie verso Gaza e sul delicato equilibrio delle relazioni diplomatiche nell’area.