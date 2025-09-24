Flotilla sotto attacco in acque internazionali

Colpite alcune imbarcazioni dirette a Gaza, nessun ferito. La Farnesina interviene: “Israele rispetti il diritto internazionale”

Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla, nella notte, mentre era in navigazione in acque internazionali a sud di Creta. Le imbarcazioni, parte di una spedizione umanitaria diretta verso Gaza, sono state prese di mira con bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato.

Alcune navi risultano colpite, con un paio di esse danneggiate, ma non si registrano feriti tra i membri dell’equipaggio e i passeggeri a bordo.

La vicenda ha immediatamente richiamato l’attenzione della Farnesina. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto a Israele di “tutelare chi è a bordo e di agire nel pieno rispetto del diritto internazionale”.

La portavoce italiana della missione, Maria Elena Delia, ha denunciato la gravità dell’accaduto: “Questi attacchi mettono a rischio la vita di chi è a bordo. È un fatto di assoluta gravità”.

La spedizione intendeva portare aiuti e solidarietà alla popolazione di Gaza, in un contesto già segnato da tensioni e da una crisi umanitaria di vasta portata.