Flotilla verso Gaza, Tajani avverte sui rischi

Gli attivisti chiedono corridoi umanitari. A Torino scontri al corteo pro Palestina. Trump prepara un piano in 21 punti per la pace e incontra Netanyahu domani

La delegazione italiana della Flotilla ha deciso di proseguire il viaggio verso Gaza, nonostante gli avvertimenti del governo. Ieri sera c’è stata una telefonata tra la portavoce Delia, che oggi vedrà alcuni leader politici, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale ha ribadito i pericoli di un’azione di forzatura del blocco navale: «Forzare il blocco è pericoloso». Tajani ha poi aggiornato la premier Giorgia Meloni sugli sviluppi.

Gli attivisti della Flotilla chiedono l’apertura di un corridoio permanente per l’invio di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Intanto in Italia si registrano tensioni: a Torino il corteo pro Palestina ha tentato di raggiungere l’aeroporto di Caselle, generando scontri con le forze dell’ordine.

Sul fronte diplomatico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà domani il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Al centro del colloquio ci sarà un piano in 21 punti che prevede, tra le altre misure, il ritiro graduale delle forze israeliane (Idf) da Gaza e la liberazione di tutti gli ostaggi. «Sono in corso intensi negoziati e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo», ha dichiarato Trump.

Da parte sua, Hamas ha smentito novità dai mediatori: «Non ci è stata presentata alcuna proposta».