Flottiglia per Gaza: accuse di attacco con drone, ma la Tunisia smentisce

A Gerusalemme nuovo attentato: sei morti su un bus, uccisi i due assalitori palestinesi

La flottiglia diretta verso Gaza ha denunciato nelle ultime ore che una delle sue imbarcazioni sarebbe stata colpita da un drone in acque tunisine, nei pressi di Sidi Bou Said. La segnalazione ha subito suscitato allarme, ma le autorità di Tunisi hanno prontamente smentito, parlando invece di un semplice incendio a bordo e negando qualsiasi attacco esterno.

Intanto, il terrore è tornato a colpire Gerusalemme. Due uomini armati, identificati come palestinesi, hanno aperto il fuoco contro un autobus, provocando la morte di sei persone e il ferimento di diversi passeggeri. L’intervento immediato delle Forze di Difesa israeliane (Idf) ha portato all’uccisione degli attentatori.

Hamas ha rivendicato l’azione celebrando i due uomini come "eroi", mentre il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha promesso “conseguenze gravi e di vasta portata” contro i responsabili e i loro sostenitori. Tra le vittime è stata identificata anche una donna di origine argentina, aumentando la portata internazionale della tragedia.