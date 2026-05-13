Focus sulla celiachia a Gabicce: tra ricerca scientifica e consigli pratici a tavola

Vivere gluten-free: i consigli del nutrizionista Samuele Valentini per una dieta di qualità

Si è tenuto martedì 12 maggio, nella Sala del Consiglio Comunale di Gabicce, un incontro pubblico dedicato alla celiachia, organizzato in occasione della dodicesima edizione della Settimana della Celiachia promossa dall'AIC – Associazione Italiana Celiachia. L'iniziativa, promossa dall'AST Pesaro Urbino con il patrocinio dell'AIC, ha registrato una partecipazione numerosa: tante le persone presenti, tra celiaci e non, per sensibilizzare la cittadinanza su questa importante condizione.

A portare il saluto istituzionale la Sindaca, avv. Marila Girolomoni, e l'Assessora Rossana Biagioni.

La Dott.ssa Arianna Salvatori, Responsabile AIC Pesaro, ha illustrato il lavoro quotidiano e costante svolto sul territorio in termini di informazione, sensibilizzazione e supporto alle persone celiache. Salvatori ha inoltre sottolineato l'importanza della ricerca scientifica, fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e per garantire diagnosi sempre più tempestive ed efficaci.

Protagonista della serata il Dott. Samuele Valentini, nutrizionista e biologo riminese, che ha offerto il suo contributo sulla gestione della dieta gluten-free nella vita quotidiana. Valentini, professionista di riferimento nel territorio riminese per le tematiche di nutrizione clinica, ha affrontato gli aspetti pratici e scientifici legati all'alimentazione senza glutine, con particolare attenzione alla qualità della vita dei pazienti celiaci e delle loro famiglie.