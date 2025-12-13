Fogli di alluminio per nascondere la merce all'anti-taccheggio: tentato furto a Le Befane

Un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri per tentato furto aggravato

Ieri pomeriggio (venerdì 12 dicembre) i Carabinieri hanno arrestato a Rimini un 29enne di origine magrebina, per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato. Il giovane è stato fermato dopo aver tentato di portare via senza pagare, da un negozio del centro commerciale Le Befane, capi di abbigliamento del valore complessivo di 200 euro. È stato però notato dal personale addetto alla sorveglianza, all'interno dell'attività commerciale: per eludere l'anti-taccheggio, avvolgeva i vestiti nei fogli di alluminio, per poi nascondere tutto all'interno del suo zaino. Immediata la segnalazione ai Carabinieri, che una volta sul posto hanno fermato il 29enne, lo hanno identificato e recuperato tutta la refurtiva.