Folla oceanica, tre giorni di emozioni al Paganello: tra le donne vincono le americane

L’Italia del frisbee festeggia con i Beach Knights nella categoria Open

Va in archivio anche la XXXVa Coppa del Mondo di Beach Ultimate, un’edizione che Rimini ricorderà a lungo. Dal 4 al 6 aprile, la spiaggia ha accolto migliaia di appassionati trasformandosi nel cuore pulsante del frisbee internazionale. Un colpo d’occhio straordinario: oltre duecento squadre, più di 2.500 atleti e una folla oceanica che ha animato l’arenile da Bagno Nettuno al Bagno 60.

Arrivati da Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano, Singapore, Emirati Arabi, Egitto e da tutta Europa, i team hanno dato vita a tre giorni di sport ad altissimo livello. Tra i protagonisti più attesi, le Fury di San Francisco, capaci di regalare al pubblico giocate spettacolari e un livello tecnico da Coppa del Mondo.

Accanto alle competizioni ufficiali, il programma ha offerto momenti di puro spettacolo: le esibizioni di freestyle hanno incantato le tribune con evoluzioni acrobatiche a ritmo di musica. Grande successo anche per la giornata promozionale di Piazzale Kennedy, dove ha debuttato la disciplina Wheelchair Flying Disc, un’iniziativa che ha messo al centro inclusione e accessibilità.

Il litorale si è trasformato inoltre in un laboratorio a cielo aperto: workshop, incontri con i campioni, aree dedicate alle famiglie e sessioni guidate per i neofiti hanno reso l’evento un’esperienza completa, capace di coinvolgere ogni fascia d’età.

I vincitori dell’edizione 2026