Folle fuga tra Ponte Baffoni e Maiolo: denuncia e -40 punti sulla patente

Auto non si ferma all'alt dei Carabinieri. Il conducente si presenta il giorno dopo in Caserma: scattano denuncia e verbale

Un 30enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionato con un verbale di 600 euro, ma soprattutto con la perdita di 40 punti sulla patente. La vicenda risale allo scorso weekend: il giovane, alla guida di una Hyundai a bordo della quale si trovavano anche altre due persone, stava percorrendo in tarda serata la strada Marecchiese, quando arrivato a Ponte Baffoni si è imbattuto nel posto di blocco di una pattuglia dei Carabinieri, impegnati nei consueti controlli del territorio. Il conducente ha ignorato l'alt e ha proseguito a tutta velocità in direzione Maiolo, guidando in modo spericolato, con sorpassi rischiosi, riuscendo però a far perdere le proprie tracce. La sua targa però è stata annotata dai Carabinieri. Così il 30enne non ha potuto far altro che presentarsi spontaneamente in Caserma, poche ore dopo. È stato identificato: oltre alla denuncia per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, le numerose violazioni alle norme del codice della strada gli sono costate un verbale di 600 euro e 40 punti in meno sulla patente.