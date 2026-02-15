Follia a ora di pranzo in hotel: 17enne ferisce un ospite con un coltello. Arrestato

Sotto shock gli ospiti della struttura

Accoltellamento sabato all’ora di pranzo in un residence di Marina Centro. Intorno alle 13 un 17enne, che alloggiava nella struttura con i genitori, ha colpito al volto con un coltello un anziano cliente, nella zona reception e davanti ad altri ospiti sotto shock.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Rimini. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Infermi: le sue condizioni non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Il ragazzo, affetto da un disturbo dello spettro autistico, è stato identificato e accompagnato prima in caserma e poi in un istituto penale per minorenni. Informata la Procura per i minorenni di Bologna. Restano da chiarire il movente, l’eventuale conoscenza tra i due e come il giovane sia entrato in possesso dell’arma. Indagini in corso con raccolta di testimonianze di clienti, gestori e familiari.